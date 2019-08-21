Автомобиль повредил газопровод в Ингушетии, произошла утечка газа

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Автомобиль "Нива" в ночь со вторника на среду повредил газопровод в ингушском городе Карабулак и скрылся с места происшествия, сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии города.

"В первом микрорайоне города вынужденно прекращена подача газа. Это связано с необходимостью проведения экстренных аварийно-восстановительных работ на месте сильного повреждения двигающимся автотранспортом газопровода на улице Дружба", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, из-за повреждения трубы произошла утечка газа. По свидетельству очевидцев, наезд совершил водитель автомобиля марки "Нива", который вырвав трубу, скрылся с места происшествия.

На месте инцидента находятся представители администрации города, правоохранительных органов, МЧС, газовой службы. Проводятся ремонтно-сварочные работы.

Газоснабжение предположительно восстановят к шести часам утра после предварительного оповещения населения через громкоговорители.

Муниципальные власти попросили потребителей в целях безопасности отключить газовые приборы до соответствующего сообщения.