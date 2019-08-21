Омскую фирму оштрафовали за разрушение озонового слоя

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Компания "Промышленный железнодорожный транспорт" (Омская область) и должностные лица компании оштрафованы за нарушения экологического законодательства, сообщает в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По итогам прокурорской проверки установлено, что ответственные за осуществление производственного экологического контроля и экологической безопасности лица не имели документов о квалификации, не прошли профессиональное обучение для работы с отходами I - IV классов.

"На всей территории общества в ненадлежащих условиях хранились промасленные железнодорожные шпалы, металлические и резиновые отходы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки руководителю предприятия внесено представление, которое удовлетворено, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены.

Кроме того, по постановлению Омского транспортного прокурора юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой) в виде штрафа на общую сумму 110 тыс. рублей.