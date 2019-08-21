Власти Алтайского края предупредили об утере уникальных территорий при отсутствии заповедников

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU -В Алтайском крае необходимо создать национальный парк "Тогул", чтобы сохранить природные комплексы с краснокнижными растениями и животными, заявляют власти региона.

Министр природных ресурсов и экологии края Владимир Попрядухин уточнил, что речь идет о 160 тыс. гектаров территории. Если не взять ее под охрану, за 10-15 лет будет утеряна ее природоохранная и научная ценность.

Цель создания парка - это сохранение природных комплексов таежных низкогорий Салаирского кряжа в условиях интенсивного антропогенного воздействия. Здесь произрастает 29 видов растений, лишайников и грибов, а также 43 вида животных, включенных в Красные книги края и страны. Как пояснил министр, это ключевая орнитологическая территория международного значения.

Попрядухин констатировал, что Алтайский край уступает практически всем регионам Сибири по доле особо охраняемых природных территорий, так что "гордиться почти нечем".

Парк должен быть создан до 2020 года, однако власти уже столкнулись с проблемами: новосибирская золотодобывающая компания получила документы на добычу на один из участков. При этом работы там не ведутся.

В Алтайском крае обитает 164 вида животных и 204 вида растений, занесенных в различные Красные книги.