Директора трех заповедников в РФ уволены после антикоррупционных проверок

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Три директора российских заповедников лишились должностей после антикоррупционных проверок, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Так, глава Минприроды решил расторгнуть трудовой договор с директором "Объединенной дирекции заповедников Таймыра", директор Башкирского государственного природного заповедника решил уволиться сам, директор нацпарка "Самарская Лука" также уволился по собственному желанию.

Выговоры объявлены директорам государственного заповедника Дагестанский" и заповедника "Денежкин камень". Нарушения также нашли в нацпарке "Приэльбрусье", "Астраханском государственном природном биосферном заповеднике", "Воронежском государственном заповеднике".

Результаты заключений после антикоррупционных проверок еще ждут в "Национальном парке "Кисловодский" и в объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка "Зов тигра".