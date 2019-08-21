Монумент "Родина-мать" откроют после ремонта в ноябре

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Реставрационные работы на монументе "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане подходят к концу. По словам директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексея Дементьева, снять леса планируется в ноябре.

Весь же комплекс работ будет завершен после зимы: в марте-апреле закончат благоустройство территории. К 75-летию Победы монумент предстанет во всей красе, пообещал Дементьев.

Сейчас же реставрация продолжаются: их ведут 115 мастеров, которые ведут работы и снаружи, и внутри статуи. Фигуре вернут ее прежний цвет - "натуральный цвет бетона", очистив поверхность монумента от органических наслоений зеленых оттенков.

Уникальная железобетонная 85-метровая скульптура авторства Евгения Вучетича и инженера Николая Никитина была установлена на Мамаевом кургане в 1964 году, с тех пор ее ни разу не подвергали комплексной реставрации.

Мемориальный комплекс "Героям сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, центром которого является монумент "Родина-мать зовет!", относится к музею-заповеднику "Сталинградская битва".