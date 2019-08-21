Визит Шойгу в Молдавию вызвал "недопонимание" между президентом и правительством страны

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Молдавии Павел Войку заявил, что между правительством и президентом Игорем Додоном "возникло недопонимание" в связи с предстоящим визитом главы Минобороны России Сергея Шойгу. Причиной недопонимания он назвал несогласованность между кабмином и администрацией президента, и пообещал, что проблема будет устранена.

Ранее премьер-министр Майя Санду заявила, что визит Шойгу, намеченный на 24 августа, был организован с нарушением процедуры: об этом не сообщили правительству и в результате не были подготовлены для подписания различные межправительственные и межминистерские соглашения. Поэтому такие документы в ходе визита подписаны не будут, а сам визит будет носить частный характер, добавила она. "Это означает, что он не может приехать с делегацией и другими сопровождающими лицами", - уточнила она.

Санду потребовала, чтобы подобные визиты заранее согласовывались с посольством Молдавией и правительством и об этом информировалось министерство иностранных дел и европейской интеграции.

Премьер велела отозвать посла Молдавии в Москве Андрея Негуцу для консультаций.

По словам главы Минобороны, российского министра пригласил президент Додон на празднование 75-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма. Войку также планирует встретиться с Шойгу. "Насколько мне известно, все процедуры были соблюдены, этим занимается аппарат президента. Возникшее недопонимание будет устранено", - сказал министр обороны.