Алтайский экс-следователь-насильник совершил новое нападение на женщину

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бывший следователь Александр Сатлаев, который в 2015 году был осужден за изнасилования в Горно-Алтайске (Республика Алтай), а теперь обвиняется в новом нападении, - уже в Барнауле.

Как сообщили в следственном управлении по Алтайскому краю, злоумышленник объявлен в розыск, ему заочно предъявлено обвинение по статье "изнасилование".

Сатлаев в июле 2015 году был осужден Горно-Алтайским городским судом за 4 изнасилования и 4 покушения на изнасилования. В суде было доказано, что 24-летний следователь следственного отдела по Горно-Алтайску преступления совершал ранним утром, поздним вечером или ночью. Сатлаев выбирал в качестве жертв одиноких женщин, нападал на них сзади.

Он был приговорен к 6 годам лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 75 тыс. рублей. Наказание он отбывал в исправительной колонии общего режима. Мужчина освободился из мест заключения условно-досрочно.

Следователи намерены провести психиатрическую экспертизу обвиняемого после его задержания.