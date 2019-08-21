В Сыктывкаре школу оштрафовали за слишком хлорированную воду в бассейне

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Сыктывкаре спортивную школу "Орбита" оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что в марте при хлорировании воды в ее бассейне допустили превышение концентрации хлора. Об этом сообщили в городской прокуратуре. Причиной передозировки там назвали программный сбой.

Сбой случился при плановой хлоризации воды 19 марта, установило служебное расследование. Воду хлорировали с использованием автоматической дозировки реагента. В системе произошел сбой в программном обеспечением. В результате в воду попало больше хлорки, чем полагается. Главный инженер школы знал об этом, но не сообщил руководству.

20 марта в бассейн "Орбиты" пришли заниматься дети. Некоторым стало плохо в бассейне, на следующий день эту информацию довели до администрации школы, сообщало региональное издание "Коми Онлайн". Взрослые посетители при этом на самочувствие не жаловались.

По итогам проверки уголовное дело возбуждать не стали, отметили в прокуратуре. Собранные материалы следователи передали в региональное управление Роспотребнадзора. Там на школу составили протокол по статье КоАП об оказании услуг ненадлежащего качества и оштрафовали ее. Главный инженер и технолог получили выговоры.