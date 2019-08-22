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Внук экс-главы МВД Мали осужден за кражу на съемочной площадке в Петербурге

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге Петроградский суд приговорил к реальному сроку лишения свободы внука экс-министра внутренних дел Мали Никиту Мери Багайоко за кражу у актеров, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Суд и следствие установили, что 26-летний Багайоко в июне украл вещи из костюмерного автобуса съемочной группы, в том числе ювелирное украшение, наручные часы, различную технику, деньги и косметические принадлежности на общую сумму более 2 млн рублей.

Объединенная пресс-служба городских судов уточнила, что от кражи пострадала актриса Мария Шумакова, известная по сериалу "Сладкая жизнь". Она лишилась кольца с бриллиантами стоимостью 892 842 рубля 27 копеек и часов Rolex стоимостью больше миллиона рублей.

Осужденный признал вину. Его приговорили к двум годам семи месяцам колонии общего режима.

В 2016 году Богайоко получил условный срок за сбыт наркотиков, в 2018 году - год общественных работ за хранение наркотиков.

Осужденный - внук бывшего главы МВД Мали. Его отец Хамид Багайоко работал в Петербурге сантехником.

Петербург Мали Мария Шумакова Никита Багайоко

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