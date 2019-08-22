Грузовые вагоны сошли с рельсов в Пермском крае из-за размыва дождями путей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Пермском крае на перегоне Кишерть–Шумково с рельсов сошли четыре вагона грузового состава, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Жертв и пострадавших нет. Однако в результате происшествия повреждено около 60 метров железнодорожного полотна.

По предварительным данным, инцидент произошел в четверг около 4:00 по местному времени на 1562-ом километре перегона Кишерть - Шумково.

Вагоны опрокинулись из-за того, что обильные дожди в Пермском крае размыли железнодорожные пути. На сайте СвЖД сообщается, что сотрудники железной дороги укрепляют пути на перегоне Кишерть - Шумково, работает специальная техника и противоразмывочные поезда.

В интернете опубликовано видео, на котором запечатлены погнутые железнодорожные пути и сошедшие с путей вагоны.

Данный участок магистрали является двухпутным, вместе с тем, из-за ЧП движение временно осуществляется только по одному пути. Представитель пресс-службы СвЖД добавил, что существенных задержек быть не должно, потому что движение не прерывалось.

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По данным Пермского гидрометцентра, 20 августа в Перми выпало 31 мм осадков, что составляет около 40% месячной нормы. По информации синоптиков, это был самый сильный ливень нынешнего лета.

Как сообщалось в корпоративном издании "Гудок", реконструкция нечетного пути участка Кишерть - Шумково проводилась в мае 2015 года. На обновленном пути гарантийный срок эксплуатации, как ожидалось, составит 100 млн тонн брутто. Следующий капитальный ремонт на данном отрезке планировалось провести не раньше, чем через 13 лет.

По данным сайта РЖД, деформация 40 метров земляного полотна на этом участке происходила после ливневых дождей 9 июля 2017 года. Отремонтированный участок через пять дней был открыт для движения поездов: сначала со скоростью 25 км в час, после проведения мониторинга состояния пути - со скоростью 40 км в час, а 20 июля скорость движения поездов на перегоне доведена до 60 км в час.