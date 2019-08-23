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Автомобиль с уснувшим водителем врезался в каток в Кузбассе

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Автомобиль Toyota Rav 4 столкнулся с дорожным катком на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк в Кемеровской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления МВД по региону в пятницу.

"В результате полученных травм водитель иномарки и два его пассажира погибли на месте, 13-летняя девочка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что по предварительным данным, водитель автомобиля уснул за рулем, съехал на обочину на участке дороги, где производятся работы по укладке асфальта, и столкнулся со стоявшим дорожным катком.

Кузбасс

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