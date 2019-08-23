Балтийский завод подписал договор о строительстве еще двух атомных ледоколов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" подписали договор на выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220, передал с церемонии корреспондент "Интерфакса".

Строительство серийных универсальных атомных ледоколов является необходимым условием для развития Северного морского пути и увеличения грузопотока по нему до 80 млн тонн в год к 2024 г., а также обеспечения безопасной круглогодичной навигации, говорится в сообщении "Росатома".

Обеспечение круглогодичной ледокольной проводки позволит реализовать крупные инфраструктурные проекты, логистически связанные с портом Певек, где будет базироваться ПЭБ "Академик Ломоносов".

Сроки сдачи серийных атомоходов - декабрь 2024 г. и декабрь 2026 г. соответственно.

Стоимость ледоколов составит более 100 млрд рублей. Впервые строительство атомных ледоколов будет финансироваться по смешанной схеме: 45 млн рублей - средства федерального бюджета, остальное - за счет средств госкорпорации "Росатом" и ФГУП "Атомфлот", отмечается в сообщении.

Атомоходы будут оборудованы атомной энергетической установкой нового типа РИТМ-200 и станут самыми большими и мощными ледоколами в мире. Двухосадочная конструкция атомоходов позволит использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

АО "Балтийский завод" уже ведет строительство головного и двух серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Они носят названия "Арктика", "Сибирь", "Урал". Строительство головного атомного ледокола "Арктика" будет завершено в начале 2020 г.