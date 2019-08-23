Поиск

Балтийский завод подписал договор о строительстве еще двух атомных ледоколов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" подписали договор на выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220, передал с церемонии корреспондент "Интерфакса".

Строительство серийных универсальных атомных ледоколов является необходимым условием для развития Северного морского пути и увеличения грузопотока по нему до 80 млн тонн в год к 2024 г., а также обеспечения безопасной круглогодичной навигации, говорится в сообщении "Росатома".

Обеспечение круглогодичной ледокольной проводки позволит реализовать крупные инфраструктурные проекты, логистически связанные с портом Певек, где будет базироваться ПЭБ "Академик Ломоносов".

Сроки сдачи серийных атомоходов - декабрь 2024 г. и декабрь 2026 г. соответственно.

Стоимость ледоколов составит более 100 млрд рублей. Впервые строительство атомных ледоколов будет финансироваться по смешанной схеме: 45 млн рублей - средства федерального бюджета, остальное - за счет средств госкорпорации "Росатом" и ФГУП "Атомфлот", отмечается в сообщении.

Атомоходы будут оборудованы атомной энергетической установкой нового типа РИТМ-200 и станут самыми большими и мощными ледоколами в мире. Двухосадочная конструкция атомоходов позволит использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

АО "Балтийский завод" уже ведет строительство головного и двух серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Они носят названия "Арктика", "Сибирь", "Урал". Строительство головного атомного ледокола "Арктика" будет завершено в начале 2020 г.

Атомфлот Балтийский завод

Новости

Алексей Навальный вышел на свободу из спецприемника после 30 суток ареста

Алексей Навальный вышел на свободу из спецприемника после 30 суток ареста

"ГАЗ" из-за слабого рынка и санкций собрался сократить рабочую неделю и зарплаты

"Ведомости" узнали об иске производителя "Вия" к Джеки Чану и Шварценеггеру

Спасатели усилили группировку в Комсомольске-на-Амуре из-за паводка

Что произошло за день: четверг, 22 августа

Суд засчитал Навальному госпитализацию в срок административного ареста

Оппозиционеры сочли давлением массовую подачу исков об ущербе от митингов

Оппозиционеры сочли давлением массовую подачу исков об ущербе от митингов

Суд нашел недочеты в иске метро Москвы к организаторам акций протеста

Дело Михаила Абызова

Суд отменил арест 55,5 млн рублей и 11 млн евро по делу экс-министра Абызова

Суд отменил арест 55,5 млн рублей и 11 млн евро по делу экс-министра Абызова

В Екатеринбурге отправили под домашний арест одного из полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');