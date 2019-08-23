Песков не увидел повода для "далеко идущих выводов" в отказе Interjet от всех SSJ-100

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что планы мексиканской авиакомпании Interjet продать российский "Суперджет Сухой-100" - не повод для пессимистических выводов. Эта компания оставалась последним зарубежным эксплуатантом российских SSJ-100.

Отвечая на вопрос журналистов, не является ли данный факт ударом по престижу российского авиастроения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы не стали бы делать такие выводы".

Он отметил при этом, что SSJ-100 "все больше и больше эксплуатируется отечественными авиакомпаниями - крупнейшим эксплуатантом является "Аэрофлот", другие компании также летают на этих машинах".

"По мере того, как этих машин будет становиться больше, соответственно будут улучшаться все параметры и характеристики. Совершенно очевидный факт", - отметил Песков.

По его словам, "международная авиационная конъюнктура - штука очень непростая - и продают, и не летают, и приземляют". "Разное случается - это не повод для каких-то далеко идущих выводов", - добавил Песков.

О том, что мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, ищет покупателя на них, сообщила в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на трех человек, близких к ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", человека, близкого к Минтрансу, и "менеджера авиапромышленной компании, знающего об этом от сотрудников "Гражданских самолетов Сухого".

Из парка Interjet летают лишь шесть SSJ-100. Еще семь не летают больше года, пять стоят с осени 2018 года, три - с декабря 2018 - января 2019 года и последний - с марта 2019 года.

Близкий к ОАК источник сообщил, что купить самолеты у мексиканцев могут как российские, так и иностранные авиа- и лизинговые компании. Interjet покупала самолеты, а не брала в лизинг, и получила большую скидку - суперджеты достались ей по $23,5 млн за штуку при рыночной цене тогда около $29 млн. Теперь Interjet хотела бы выручить за лайнеры по $16-17 млн. Но техническое состояние простаивающих судов может быть таким плохим, что на каждый самолет придется потратить несколько миллионов долларов для восстановления летной годности, сказал менеджер авиастроительной компании.