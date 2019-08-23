"АвтоВАЗ" начал производство Lada Granta со спортивной подвеской

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" начало выпуск седана Lada Granta в версии Drive Active c короткоходной подвеской спортивного типа, сообщается в пресс-релизе автопроизводителя.

"Короткоходная подвеска спортивного типа от Lada Sport позволяет снизить крены и улучшает управляемость в скоростных виражах. (. . .) Автомобиль создан для любителей энергичного стиля вождения", - отмечается в сообщении.

Lada Granta Drive Active будет выпускаться с двумя вариантами силового агрегата: 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. компонуется механической КПП или автоматизированной механической трансмиссией. В автомобиле применен аэродинамический обвес и спортивные сиденья. В общей сложности на Lada Granta Drive Active применено 28 новых деталей и узлов.

О ценах и дате старта продаж будет объявлено дополнительно, сообщает компания.

Ранее "АвтоВАЗ" назвал Lada Granta самой популярной у покупателей моделью по итогам продаж за 7 месяцев текущего года: за это время на российском рынке было продано 74,634 тыс. автомобилей этого семейства (рост на 40%).