В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми. Три человека погибли на месте, 15-летнего подростка довезли до больницы, где он умер, не приходя в сознание. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

ДТП произошло около 17:00 по Москве в районе селения Сильди. Машина попала под камнепад и упала с обрыва высотой около 500 метров. Родители и десятилетний ребенок погибли на месте. Второй ребенок получил тяжелые травмы и впал в кому. Он умер в центральной районной больнице в селе Агвали.