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Лодка с четырьмя рыбаками перевернулась у плотины Саратовской ГЭС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Спасательная операция по поиску рыбаков с перевернувшейся в субботу моторной лодки развернута на Волге в районе города Балаково Саратовской области, сообщил "Интерфаксу" глава областной службы спасения Юрий Юрин.

Как он рассказал, по словам очевидцев, лодка "Прогресс-2", на борту которой находились, по предварительной информации, четыре рыбака, около 8:00 по Москве подошла слишком близко к плотине Саратовской ГЭС. В этот момент начался сброс воды, она перевернулась, и люди оказались в воде, заявил Юрин.

По его словам, рыбаки пока не найдены. Ниже по течению были обнаружены спасательные жилеты и части лодки. К поисковой группе присоединились сотрудники ГИМС из Саратова.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Саратовская область Волга ГЭС

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