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Замглавы администрации Тамбова погиб под колесами машины под Рязанью

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Рязанской области в результате ДТП погиб заместитель главы администрации Тамбова Алексей Ануфриев, сообщила пресс-службы тамбовской городской администрации.

"Сегодня, 24.08.2019 года в городе Скопин Рязанской области в результате ДТП (сбит проезжающей машиной) трагически погиб заместитель главы администрации Тамбова Ануфриев Алексей Николаевич", -говорится в сообщении.

Администрация Тамбовской области и администрация Тамбова выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что около пяти утра в Скопине чиновник был сбит проезжающим автомобилем. Погибшему было 40 лет.

В тамбовской прессе сообщается, что погибший был пассажиром междугороднего автобуса "Москва-Тамбов".

Ануфриев находился в должности заместителя главы администрации Тамбова по общим вопросам с 2017 года.

Тамбов Алексей Ануфриев

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