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Путин поручил проработать вопрос досрочных пенсий для шахтеров

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 31 декабря проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.

Утвержденный главой государства перечень поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов, состоявшейся 22 августа, размещен в субботу на сайте Кремля.

Поручено также упорядочить список профессий в сфере, обеспечив тождественность профессий этих работников с учетом положений профессиональных стандартов и квалификационных справочников. Особое внимание в документе уделяется профессиям работников, занятых в подземных работах, в частности мастеров буровой установки и буровых мастеров, машинистов электровоза и машинистов, работающих на монорельсе.

Президент также поручил правительству внести подготовленные вместе с Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности изменения в законодательство, направленные на развитие медобеспечения шахтеров. В частности, поручено улучшить организацию медосмотров шахтеров, организовать проведение реабилитации после смены для людей, работающих на опасных производствах, а также досрочный выход на пенсию для работников угольной промышленности.

Кроме того, в документе говорится об установлении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, а также о привлечении работников, наряду с работодателями, к реализации мер по организации и проведению безопасных подземных работ.

Правительству поручено также разработать совместно с правительством Республики Коми и утвердить план дальнейшего развития монопрофильных муниципальных образований - городских округов Воркута и Инта.

"Минэнерго России при подготовке долгосрочной программы развития угольной промышленности РФ предусмотреть мероприятия по глубокой переработке угля в регионах его добычи, обратив особое внимание на потенциал развития производства из угля сжиженных газов и водорода", - говорится в документе.

Владимир Путин

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