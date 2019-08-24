Поиск

Курорт "Роза Хутор" опроверг сообщения о ЧП с участием иностранцев на аттракционе

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Руководство круглогодичного горного курорта "Роза Хутор" опровергло сообщение о чрезвычайном происшествии на одном из аттракционов, где находились иностранные туристы.

В субботу в СМИ появилась информация о том, что иностранные туристы, в том числе дети, получили травмы на аттракционе родельбан - летних санках.

"Эта информация не соответствует действительности. На курорте Роза Хутор не было зафиксировано подобного происшествия. Данный инцидент, возможно, имел место на каком-либо из соседних курортов", - подчеркивается в официальном сообщении пресс-служба курорта "Роза Хутор".

Роза Хутор

Новости

Что произошло за день: суббота, 24 августа

Пилот погиб при крушении вертолета Ми-2 на Кубани

Новая попытка стыковки "Союза МС-14" с МКС состоится 27 августа

Новая попытка стыковки "Союза МС-14" с МКС состоится 27 августа

В Калужской области убит 92-летний ветеран войны

В "Роскосмосе" связали необычные колебания на "Союзе" со сбоем в радиотехнической системе

В посольстве США заявили об угрозе здоровью обвиняемого в РФ в шпионаже Уилана

В посольстве США заявили об угрозе здоровью обвиняемого в РФ в шпионаже Уилана

Умер прославившийся в 1990-е переводчик фильмов Юрий Живов

Путин поручил проработать вопрос досрочных пенсий для шахтеров

"Уральские авиалинии" исключили сдачу севшего в поле А321 в музей

"Уральские авиалинии" исключили сдачу севшего в поле А321 в музей

В РКК "Энергия" сообщили об исправности аппаратуры на "Союзе МС-14"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');