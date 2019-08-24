Курорт "Роза Хутор" опроверг сообщения о ЧП с участием иностранцев на аттракционе

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Руководство круглогодичного горного курорта "Роза Хутор" опровергло сообщение о чрезвычайном происшествии на одном из аттракционов, где находились иностранные туристы.

В субботу в СМИ появилась информация о том, что иностранные туристы, в том числе дети, получили травмы на аттракционе родельбан - летних санках.

"Эта информация не соответствует действительности. На курорте Роза Хутор не было зафиксировано подобного происшествия. Данный инцидент, возможно, имел место на каком-либо из соседних курортов", - подчеркивается в официальном сообщении пресс-служба курорта "Роза Хутор".