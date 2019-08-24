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Двое рыбаков с перевернувшейся лодки 10 часов продержались на арматуре Саратовской ГЭС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Охрана Саратовской ГЭС обнаружила двоих рыбаков, выживших после крушения моторной лодки на Волге в районе города Балаково в субботу, поиски еще двоих продолжатся утром, сообщили "Интерфаксу" в службе спасения.

"Спустя около 10 часов после инцидента охранники ГЭС осматривали плотину и услышали крики о помощи. Вскоре были спасены двое мужчин с перевернувшейся лодки. Один был в спасательном жилете, второй в футболке и шортах. Мужчины спаслись, зацепившись за части надводной арматуры в том месте, где было несильное течение", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что охранник чудом услышал крики рыбаков - у плотины очень шумно.

Мужчинам была оказана необходимая помощь. Их жизнь вне опасности, сказали в службе спасения.

В свою очередь пресс-секретарь ГЭС Ирина Егорова напомнила агентству, что Саратовская ГЭС относится к объектам высокой категории опасности. "Маломерным судам запрещено приближаться к плотине на расстояние менее одного километра. Акватория в границах 500 метров выше гидротехнических сооружений и 500 метров ниже ГТС является охранной зоной. В пределах этих границ все виды рыболовства запрещены", - сказала Егорова.

Утром в субботу около плотины Саратовской ГЭС перевернулась лодка "Прогресс-2", на борту которой находились четыре рыбака. Лодка подошла слишком близко к плотине Саратовской ГЭС в тот момент, когда начался сброс воды.

Саратовская ГЭС

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