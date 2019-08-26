Юрист из Германии проплыл 45 км по Телецкому озеру в Республике Алтай

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Основатель проекта "Переплывая Россию", юрист из Германии Фальк Тишендорф преодолел вплавь 45 км по Телецкому озеру в Республике Алтай, сообщает телепрограмма "Вести - Эл Алтай", сюжет которой размещен в понедельник на сайте Главного управления МЧС по региону.

Тишендорф стартовал в поселке Артыбаш и плыл в течение двух дней. Запланированная протяженность маршрута составляла 80 км. Юрист основательно подготовился к заплыву. На всем протяжении маршрута безопасность Тишендорфа обеспечивали сотрудники местного управления МЧС, а также команда проекта "Переплывая Россию". Заплыву способствовали и хорошие погодные условия: два дня на озере держался полный штиль. Температура в толще воды была порядка 12 градусов.

Тишендорф начал свои заплывы по рекам и озерам России в 2014 году после того, как он в шутку предложил своему другу переплыть Волгу. Он работает в России уже более 16 лет и, начиная с 2014 года, успел переплыть Енисей, Обь, Ладожское озеро, Байкал и другие реки и озера.

"В прошлом году мы были на Байкале, я переплыл Байкал, и когда я просто начал плавать и вообще был в Телецком озере, был в воде, я понял, что это место - это, может быть, странно звучит, но оно особое. (...) Говорят, что Байкал - это мужчина, а Телецкое озеро, Золотое озеро - это женщина", - сказал Тишендорф.

"Но в самом конце оно показало нам, что оно может и по-другому. Там такой женский подход: всё очень быстро, очень высокие волны. Все очень сильно поменялось, и тогда наш капитан и МЧС приняли решение, что всё, стоп, и мы были вынуждены остановиться", - рассказал Тишендорф.

Проект имел также благотворительную часть: Тишендорф со своей командой посетили села Турачакского района, где пообщались с жителями и подарили книги, компьютерную технику и спортинвентарь местным школам и библиотеке.

На Телецкое озеро Тишендорф планирует вернуться зимой, чтобы погрузиться под лед и увидеть жизнь озера изнутри.