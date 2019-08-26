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СПЧ попросит включить фигурантов "дела 27 июля" в проект амнистии к 75-летию Победы

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Илья Шаблинский заявил, что он и его коллеги намерены просить о включении фигурантов дел о массовых беспорядках в Москве в проект амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Протесты в Москве

"Раньше не было необходимости включать в амнистию 212 статью, а тут она явно искусственно притянута, хотелось бы этих ребят освободить", - сказал Шаблинский "Интерфаксу" в понедельник.

Другой член совета Тамара Морщакова сказала, что пока некорректно говорить о проекте амнистии, она составляется. "Непонятно, будет ли она принята к рассмотрению. Если бы я что-то сейчас сказала, это была бы сплошная спекуляция, в итоговом варианте может вообще ничего из этих предложений не остаться, мало того, ее вообще могут не принять", - подчеркнула Морщакова.

По делу о массовых беспорядках арестованы 13 человек.

Про амнистию позднее спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и уточнили, может ли под амнистию попасть гражданин США, основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Песков ответил, что Владимир Путин пока не сформулировал позицию по амнистии и никаких решений по ней не принимал.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

В Следственном комитете (СКР) 30 июля сообщили о возбуждении уголовного дела об организации, участии в массовых беспорядках и призывах к ним (ст. 212 УК РФ). По версии следствия, группа лиц накануне акции 27 июля размещала в интернете призывы к участию в ней, заведомо допуская, что это может спровоцировать массовые беспорядки.

Как утверждают в СК, участники несогласованной акции игнорировали законные требования представителей власти, применили насилие в их отношении, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце, а также совершили "иные противоправные действия".

С делом о массовых беспорядках соединены дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе акции 27 июля (ст. 318 УК РФ).

СПЧ

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