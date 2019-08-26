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Роскомнадзор вынес Playboy TV предупреждение из-за мата в эфире

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю сетевого телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщило ведомство в понедельник, предупреждение направлено редакции и учредителю телеканала.

Специалисты Роскомнадзора обнаружили, что в эфире телеканала использовались матерные слова и выражения, что является нарушением статьи 4 Закона "О средствах массовой информации".

Роскомнадзор Playboy TV

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