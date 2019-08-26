Бывший страховщик полицейских подал иск к МВД на 611,9 млн рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ООО "Центральное общество" (ранее "Центральное страховое общество", ЦСО) подало в Арбитражный суд Москвы иск к МВД на 611,9 млн рублей, говорится в материалах суда. В конце 2017 года компания выиграла тендер на страхование жизни 788 800 сотрудников МВД на 2018–2019 годы почти на 13,7 млрд рублей.

Лицензию на госстрахование жизни и здоровья военнослужащих компания получила за неделю до того, как был объявлен конкурс. В мае 2018 года Банк России отозвал у ЦСО все лицензии за нарушения страхового законодательства, которые компания не устранила вовремя.

В начале июня 2018 года МВД разорвало контракт с ЦСО на страхование жизни своих сотрудников. Как сообщала временная администрация компании, министерство не перечислило страховую премию по договору (она выплачивалась траншами по 578,8 млн рублей) за апрель и май в размере 1,145 млрд рублей, а также за июнь - в размере 318,5 млн рублей. Осенью 2018 года администрация направила потребовала от МВД вернуть 1,46 млрд рублей неуплаченной премии, так как страховщик продолжает нести ответственность по выплатам за пять месяцев действия договора. В июне 2019 года временная администрация вышла из управления компанией.

В иске указана сумма 611,9 млн рублей, так как МВД уже выплатило часть этой задолженности - около 900 млн рублей, сказал "Интерфаксу" источник, близкий к страховой компании.