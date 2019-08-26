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Мурманский избирком рекомендовал убрать эмблемы "Единой России" с дорожной техники

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Заполярья рекомендовала мурманскому муниципальному управлению дорожного хозяйства убрать эмблемы партии "Единая Россия" с дорожной техники, сообщили "Интерфаксу" в облизбиркоме в понедельник.

Поводом для разбирательства стали жалобы мурманского штаба Алексея Навального.

"До начала избирательной кампании на дорожной спецтехнике были размещены наклейки с эмблемой избирательного объединения "Единая Россия", их размещение не оплачивалось со специального избирательного счета", - пояснила агентству заместитель председателя облизбиркома Елизавета Евсюкова.

Она добавила, что директор управления дорожного хозяйства на свое усмотрение может снять наклейки, закрыть их или же не использовать эту технику до выборов 8 сентября.

В Мурманске 8 сентября помимо выборов губернатора пройдут выборы депутатов в горсовет шестого созыва.

Мурманская область Единая Россия Алексей Навальный

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