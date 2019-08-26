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Мужчина получил 16 лет колонии за попытку убить двух человек на Курском вокзале в Москве

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Уроженец Грузии осужден на 16 лет колонии особого режима за попытку убить двух человек на Курском вокзале в Москве, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.

По данным следствия, ночью 10 сентября 2018 года ранее судимый за покушение на убийство 56-летний мужчина, "действуя умышленно и целенаправленно", подошел в зале ожидания вокзала к незнакомому ему человеку и ударил его ножом в поясницу. Затем злоумышленник зашел в салон сотовой связи и восемь раз ударил ее сотрудницу ножом.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала нападавшего вменяемым, но он свою вину не признал и отказался давать показания. Мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и покушении на убийство из хулиганских побуждений.

Суд назначил обвиняемому 16 лет колонии и обязал его возместить государству более 400 тыс. рублей, потраченных на лечение потерпевших. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск пострадавшей о возмещении ей морального вреда на 1 млн рублей.

Москва

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