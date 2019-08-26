Врио губернатора предложил провести всенародный опрос об отставке мэра Златоуста

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер предложил жителям Златоуста провести всенародный опрос об отставке мэра города Вячеслава Жилина 8 сентября, в день губернаторских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Текслер проводил встречу с горожанами в здании администрации Златоуста. Некоторые участники мероприятия потребовали отправить Жилина в отставку. Тогда врио губернатора предложил провести опрос на эту тему, чтобы выяснить мнение большинства.

Текслер отметил, что уже предлагал Жилину уйти в отставку, тот отказался. Он предложил жителям Златоуста принять это решение.

Между тем участники встречи выложили в интернет видеозапись со встречи с Текслером, на которой жители громко скандируют в адрес Жилина "Уходи!".

Жилин был избран главой Златоуста в 2012 году. С декабря 2010 года он является секретарем Златоустовского местного отделения партии "Единая Россия".