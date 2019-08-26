В Воронежской области от отравления грибами умерли 12 человек

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Еще один мужчина скончался от отравления грибами в Воронежской области, таким образом количество смертельных случаев с начала сезона выросло до 12, сообщает департамент здравоохранения региона в понедельник.

Всего в этом сезоне с диагнозом "острое отравление грибами" были госпитализированы 67 человек, в том числе трое детей, один из них скончался.

Лечение проходят семеро пациентов, один из них - в тяжелом состоянии.