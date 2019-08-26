Оппозиционер Милов вышел на свободу после 30 суток ареста

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Оппозиционер Владимир Милов вышел на свободу после 30 суток административного ареста.

"Вышел на свободу. Всем огромное спасибо за поддержку", - написал Милов в твиттере.

Оппозиционер был задержан в день несогласованной акции протеста, 27 июля. 29 июля оппозиционера арестовали на 30 суток за повторное нарушение правил митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и назначили еще 15 суток ареста за неповиновение полицейским (статья 19.3 КоАП). Милов провел в спецприемнике 30 дней.

С середины июля в Москве проходят согласованные и несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.