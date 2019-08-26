ФСИН сможет готовить кадры для зарубежных пенитенциарных служб

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Минюст РФ разработал проект указа президента, который позволит готовить зарубежных специалистов в образовательных учреждениях ФСИН.

В сообщении Минюста отмечается, что проект указа разработан для того, чтобы наделить ФСИН России "полномочиями по подготовке кадров для пенитенциарных служб иностранных государств в образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования, подведомственных ФСИН России".

В министерстве рассказали, что проект предлагает изменения, которые помогут реализовать в системе профессионального образования ФСИН "положения международных соглашений РФ по вопросам сотрудничества в области образования и оказания помощи в подготовке квалифицированных кадров для пенитенциарных служб иностранных государств".