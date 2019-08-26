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СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении казаков на бездомных

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратился к главе столичной полиции в связи с нападением неизвестных в казачьей форме на бездомных у офиса фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы".

Совет попросил начальника Главного управления МВД по Москве проверить эту информацию и сообщить о ее результатах. Совет отметил, что ему стало известно "о вопиющем случае нападения неустановленных лиц в военной форме на бездомных в центре Москвы".

СПЧ со ссылкой на публикации СМИ отмечает, что 22 августа в Пятницком переулке люди в казачьей форме напали на бездомных, пришедших за помощью в общественную организацию "Справедливая помощь Доктора Лизы". Нападавшие распылили газ из баллончиков, причинив серьезный вред здоровью не менее чем четырем людям, поясняется в сообщении.

Ранее СМИ со ссылкой на сотрудницу фонда Асю Еремину сообщали о нападении неизвестных в казачьей форме на бездомных людей, которые пришли в организацию за помощью. Они потребовали от людей уйти, а затем распылили в них газ из баллончиков.

СПЧ Москва

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