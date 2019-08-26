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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у восточного побережья Камчатки

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Сейсмическое событие произошло в ночь на вторник по местному времени. Его очаг залегал на глубине 33 км.

"Эпицентр землетрясения находился в 111 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатск", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в населенных пунктах региона это землетрясение не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась.

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