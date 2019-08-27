Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре на 23 см превысил опасное значение

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Уровень реки Амур у Комсомольска-на-Амуре, по данным на утро 27 августа, составил 673 см, сообщает пресс-служба администрации города.

"Уровень воды в реке Амур составляет 673 см (тенденция: подъем на 18 см). Он на 23 см превысил отметку "опасное явление", - говорится в сообщении

В настоящее время, особенно сложная ситуация остается в микрорайонах поселок Хорпинский и Малая Хапсоль. Там подтоплено около десяти жилых домов. В городе продолжается укрепление дамб.