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Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре на 23 см превысил опасное значение

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Уровень реки Амур у Комсомольска-на-Амуре, по данным на утро 27 августа, составил 673 см, сообщает пресс-служба администрации города.

"Уровень воды в реке Амур составляет 673 см (тенденция: подъем на 18 см). Он на 23 см превысил отметку "опасное явление", - говорится в сообщении

В настоящее время, особенно сложная ситуация остается в микрорайонах поселок Хорпинский и Малая Хапсоль. Там подтоплено около десяти жилых домов. В городе продолжается укрепление дамб.

Хабаровский край

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