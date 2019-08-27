Минтруд предложил оплачивать пенсионерам-льготникам часть проезда до места отдыха за рубежом

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минтруд РФ предложил обязать Пенсионный фонд России частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севере проезд до места отдыха за рубежом, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на опубликованный законопроект.

Компенсация будет покрывать лишь часть проезда в пределах территории Российской Федерации.

По данным газеты, соответствующая инициатива поступила из ведомства из-за статистики по судебным разбирательствам об отказе фонда в выплате компенсаций - решения в свою пользу добиваются 99% обратившихся в суд.

В 2018 году за льготой по оплате проезда до места отдыха обратились 289,1 тыс. жителей Крайнего Севера, из них 13,5 тыс. просили компенсировать дорогу до направлений за пределами страны. При средней компенсации в 13,2 тыс. рублей расходы ПФР вырастут на 180 млн рублей, в то время как в совокупности фонд тратит 4,2 млрд рублей на оплату стоимости проезда пенсионерам по льготам.

Пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере, могут раз в два года обратиться за компенсацией проезда до места отдыха. Льгота доступна в форме наличных и в виде билетов. ПФР компенсирует места в плацкартном вагоне поезда, билета в эконом-классе самолета, каюты третьей категории речного судна или четвертой-пятой группы морского, напоминает "Коммерсантъ".