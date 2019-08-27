Погнавшийся за браконьером офицер утонул на севере Камчатки

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту гибели военнослужащего, утонувшего в реке на севере Камчатки во время преследования браконьера, сообщает во вторник Следственное управление СКР по краю.

Трагедия произошла 20 августа, когда офицер 1995 года рождения принимал участие в операции по задержанию браконьеров, промышляющих на реке Карага. По предварительным данным, офицера унесло течением реки после того, как он ступил в место, где дно резко углубляется.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что погибший был пограничником в звании лейтенанта.