В Якутии начали поиски полицейского, который сбежал с табельным оружием

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Поиски сотрудника транспортной полиции, который ушел с места прохождения службы с табельным пистолетом, ведутся в Якутске, сообщает во вторник пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальнему Востоку.

"26 августа поступило сообщение о том, что сотрудник патрульно-постовой службы Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте самовольно покинул место несения службы и скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

При себе полицейский имел табельный пистолет "Макаров" и два снаряженных магазина к нему.

По информации пресс-службы, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения сотрудника.