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Суд в Томске признал гражданином России мужчину, 13 лет считавшегося умершим

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Томске полиция помогла оформить российское гражданство и удостоверяющие личность документы мужчине, который был признан умершим в декабре 2006 года. Об этом сообщила пресс-служба областного МВД.

Сотрудник Центра социальной адаптации попросил полицейских установить личность мужчины, который попал в центр без документов. Было известно только, что он родился в 1968 году в Алма-Ате. По его заявлению сотрудники МВД провели проверки, направили запросы, в том числе в Казахстан, провели опознание, в том числе по фотографии.

В Отделе ЗАГС Томского района и Томской области полиции сообщили, что мужчину "при определенных обстоятельствах" признали умершим в декабре 2006 года. Октябрьский районный суд Томска в июне аннулировал акт о его смерти. После этого Управление во вопросам миграции УМВД Томской области признало заявителя гражданином России и выдало ему российский паспорт.

Томск Алма-Ата Казахстан Томская область МВД ЗАГС

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