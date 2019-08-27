Полицейский в Пятигорске сбил на служебной машине 9-летнего мальчика

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Пятигорске возбудили уголовное дело после того, как полицейский сбил ребенка.

Вечером 25 августа мужчина на служебном автомобиле со включенными проблесковыми маячками сбил 9-летнего мальчика. Ребенок перебегал проезжую часть дороги в неположенном месте, в это время полицейский обгонял машину, сообщает пресс-служба следственного управления СКР Ставропольского края.

Ребенка доставили в реанимацию.

Против полицейского возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили, что полиция проведет свою проверку. После нее решат, будет ли сотрудник работать в полиции.