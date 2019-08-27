В Подмосковье появится первый в области природный парк "Журавлиный край"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Первый в Московской области природный парк получит название "Журавлиный край" и будет включать 11 особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Как сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья, его площадь составит порядка 75 тысяч гектаров.

Парк будет располагаться на землях Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов.

Как пояснил зампред правительства области - министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин, цель создания парка - сохранить в неприкосновенности экосистемы Верхневолжской низменности, места массовых миграционных скоплений и гнездования охраняемых видов птиц и местообитания других редких животных.

В состав природного парка, помимо заказника "Журавлиная родина" войдут ООПТ "Маклаковский", "Озеро Золотая Вешка и прилегающие леса", "Дубненский левобережный заказник", "Озеро Заболотское и его окрестности", "Большое и Малое Туголянские озера", "Леса и болота в кв. 108, 109 Веригинского лесничества", "Комплекс сырых лесов и лесных болот", "Переходное болото в Торгашинском лесничестве и прилегающие леса", "Константиновские черноольшаники", "Дубненская колония серых цапель".