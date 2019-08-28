Иркутские ученые открыли новый минерал

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Научные сотрудники Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) открыли новый минерал - фторкарлтонит, сообщает пресс-служба вуза.

"Камень с удивительной палитрой голубого цвета, обнаруженный в чароитовой породе на границе Иркутской области и Якутии, может использоваться в ювелирном искусстве. Факт открытия подтвердили на заседании комиссии Международной минералогической ассоциации (IMA CNMNC)", - говорится в сообщении.

Единственный образец фторкарлтонита, доступный для свободного просмотра, хранится в Минералогическом музее Сидорова Иркутского технического университета.

Как поясняется, камень относится к группе силикатов со слоистой структурой. Он получил название "фторкарлтонит" (fluorcarletonite), поскольку оказался структурным аналогом минерала карлтонита, но отличается от него преобладанием элемента фтора в составе. Карлтонит же, в свою очередь, назван в честь Карлтонского университета в Канаде, где его впервые изучили в 1971 году.

"Для фторкарлтонита характерна красивая окраска с богатой палитрой оттенков - от светло-голубого до темно-голубого. Он встречается в чароитовой породе совместно с другими минералами - фиолетовым чароитом, серо-зелёным пектолитом, бледно-розовым апофиллитом и темно-зелёным пироксеном", - отмечает вуз.

"Если этот материал вывести на рынок, то он завоюет популярность среди камнерезов и ювелиров. Учитывая его неимоверную редкость, украшения из фторкарлтонита будут пользоваться большим спросом, и стоить достаточно дорого", - цитирует пресс-служба научного сотрудника ИРНИТУ Екатерину Каневу.