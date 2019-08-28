Два человека погибли при пожаре на нижегородском заводе "Красное Сормово"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В результате пожара на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде погибли два человека. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе завода.

Возгорание произошло в 8:23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Пострадало три работника судоверфи, двое из которых погибли, уточнили в пресс-службе.

В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Пострадавшему оказывается помощь.

Создана специальная комиссия, которая выясняет детали обстоятельств, сообщили в пресс-службе завода.

Ранее со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ сообщалось, что угрозы распространения огня на соседние здания не было. Открытое горение было ликвидировано на площади 5 кв. метров.

"Красное Сормово" входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России, выпускает, в том числе, речные суда и суда типа "река-море", оборудование для буровых установок.