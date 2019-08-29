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Глава СПЧ опасается за здоровье Шестуна после почти полугода голодовки протеста

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов посетил экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и заявил, что его здоровье вызывает опасения, хотя его голодовка больше не сухая.

"Я побеседовал с больными, в том числе с Александром Шестуном, который продолжает голодовку - общая продолжительность которой приближается к 170 дням. В настоящее время речь не идет о сухой голодовке, но все равно его голодовка протеста продолжается, в связи с чем его состояние здоровья вызывает серьезные опасения", - цитирует Федотова пресс-служба СПЧ в среду.

Как сообщил глава СПЧ, Шестуну в течение двух дней провели комплексное обследование в горбольнице № 20. "С согласия Шестуна я познакомился с медицинскими документами и убедился в том, что обследование было очень подробным и качественным", - отметил глава СПЧ.

Федотов в среду посетил СИЗО-1 УФСИН России по Москве и больницу медсанчасти № 77 ФСИН России.

Итоги посещения СИЗО глава СПЧ Михаил Федотов обсудил с начальником УФСИН России по Москве Сергеем Морозом и начальником СИЗО Сергеем Поздеевым.

СПЧ Александр Шестун

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