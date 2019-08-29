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Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации ради конкуренции в стране

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Эффективным шагом по развитию конкуренции в РФ стал бы перевод госкорпораций в более конкурентные формы, например, в акционерные общества, считает глава ФАС Игорь Артемьев.

Он заявил журналистам, что существуют несколько новых совершенно стратегических идей для национального плана по развитию конкуренции в РФ, одна из них - "уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы".

"Поскольку госкорпорации сегодня утверждаются официальным федеральным законом, они должны стать простыми акционерными обществами без привилегий. Тогда будет конкуренция", - отметил он.

Нынешний национальный план развития конкуренции в РФ предполагает мероприятия, рассчитанные на 2018-2020 годы. Следующий нацплан планируется принять на пять лет - на 2021-2025 годы.

ФАС

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