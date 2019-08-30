Spotify отложил запуск в России до конца года

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Шведский музыкальный сервис потоковой музыки Spotify перенес запуск в России на конец года, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

По данным собеседников газеты, предполагаемая дата выхода сервиса на российский рынок - ноябрь-декабрь. Ранее в планах компании было запуститься в конце лета.

По мнению одного из собеседников "Ъ", это может быть связан с конфликтом компании со звукозаписывающей студией Warner Music, без которой запуск не имеет смысла.

В России Spotify будет конкурировать с Apple Music, "Яндекс.Музыкой" и Boom.