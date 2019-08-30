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Самолёт "Уральских авиалиний", готовившийся к вынужденной посадке, приземлился в Екатеринбурге

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", готовившийся к вынужденной посадке в Екатеринбурге из-за возможного повреждения колеса шасси, благополучно приземлил в аэропорту "Кольцово", сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе авиакомпании.

"Посадка прошла благополучно", - отметил представитель пресс-службы.

В пресс-службе аэропорта "Кольцово" агентству "Интерфакс" сообщили, что рейс U6-2641 Санкт-Петербург - Худжанд совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. "С пассажирами работают представители авиакомпании", - добавил собеседник агентства.

Повреждений воздушного судна не обнаружено. После дозаправки пассажиров доставят на этом же самолете.

Ранее сообщалось, что после вылета из "Пулково" командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре ВПП были обнаружены останки животного происхождения, перья птиц.

Екатеринбург Уральские авиалинии

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