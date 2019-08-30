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Рабочего раздавило насмерть на конвейере "Алтайвагона"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Следователи в Алтайском крае начали проверку в связи с гибелью рабочего, тело которого было найдено в сталелитейном цехе филиала АО "Алтайвагон" в городе Рубцовске. Об этом сообщает 30 августа пресс-центр регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как отмечается в сообщении, тело 46-летнего рабочего нашли на конвейерной ленте. Согласно результатам судебно-медицинского исследования, смерть наступила в результате удушья из-за сдавливания грудной клетки.

Отмечается, что следователи намерены проверить сотрудников предприятия, отвечающих за технику безопасности. В СКР подозревают, что работники компании могли нарушить правила охраны труда (ст. 143 УК РФ).

Алтайский край СКР Алтайвагон

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