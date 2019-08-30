Найдено тело второго рыбака с перевернувшейся лодки у Саратовской ГЭС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Тело второго рыбака, погибшего во время крушения моторной лодки в районе города Балаково, нашли в акватории Волги в Вольском районе Саратовской области. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в службе спасения в пятницу.

Тело мужчины нашли недалеко от санатория "Светлана", ниже по течению.

24 августа около плотины Саратовской ГЭС перевернулась лодка "Прогресс-2", на борту которой находились четыре рыбака. Лодка подошла слишком близко к плотине Саратовской ГЭС в тот момент, когда шел сброс воды.

Спустя около 10 часов после инцидента охранники ГЭС обнаружили двоих выживших мужчин. Они спаслись, зацепившись за части надводной арматуры в том месте, где было несильное течение. Двое числились пропавшими.

Тело первого погибшего рыбака было найдено 28 августа также в Вольском районе.