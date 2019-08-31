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Умер сооснователь арт-центра "Пушкинская, 10" Сергей Ковальский

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Один из основателей петербургского арт-центра "Пушкинская, 10" и товарищества "Свободная культура" художник Сергей Ковальский скончался на 72-м году жизни, сообщила в фейсбуке куратор центра Юлия Рыбакова.

"Сегодня умер Сергей Викторович Ковальский. Это шок и ужасная потеря. Пока просто нет других слов", - говорится в сообщении.

Сергей Ковальский известен как российский художник-нонконформист, поэт и куратор арт-центра. Он также являлся членом ассоциации искусствоведов и историков искусства, международной федерации русскоязычных писателей.

"Пушкинская-10" объединяет 15 художественных галерей, концертную площадку, два музыкальных клуба, студию звукозаписи, детский театр и 38 творческих мастерских художников и музыкантов. В арт-центре работает единственный в России музей нонконформистского искусства, в котором собрана коллекция "неофициального" искусства второй половины ХХ века и современного российского искусства.

Сергей Ковальский Санкт-Петербург

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