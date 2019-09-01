В Кемерове начало работу новое Президентское кадетское училище

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Новое Президентское кадетское училище построили за 272 дня и торжественно открыли в Кемерове в День знаний. Его учениками стали 360 кадетов пятых, шестых и седьмых классов, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

Кемеровское Президентское кадетское училище стало восьмым подобным образовательным учреждением, построенным в стране за десять лет, сообщил на церемонии торжественного открытия статс-секретарь Министерства обороны РФ Николай Панков.

"Ровно десять лет назад, в 2009 году, президентом РФ принято решение о создании в федеральных округах президентских кадетских училищ. За это относительно непродолжительное время на территории страны открыто восемь президентских кадетских училищ. С открытием Кемеровского президентского кадетского училища такая возможность появилась и у кузбасских мальчишек", - сказал Панков.

Он отметил, что в Кемеровском училище кадеты смогут осваивать самые современные цифровые технологии. "Здесь будут реализовываться инновационные образовательные программы и профильное обучение с углубленным изучением предметов. В рамках дополнительного образования ребята будут познавать робототехнику, авиа- и судомоделирование, автодело, IT-технологии и искусственный интеллект, а также другие самые перспективные направления науки и техники", - сказал статс-секретарь Минобороны РФ.

Сейчас завершены два этапа строительства и обустройства училища. После окончательного завершения строительства в нем будут жить и учиться 840 кадетов.

Обучение в новом училище начнется со 2 сентября. Все преподаватели и воспитатели прошли жесткий отбор приемной комиссии Главного управления кадров Минобороны России. Программа обучения основана на классической базе средней школы, но с углубленным изучением всех предметов и дополнительными занятиями по другим дисциплинам, включая военные.

По информации начальника Оренбургского президентского кадетского училища Татьяны Машковской, которая отвечала до формирования педагогического состава за первый набор, всего на поступление в училище было подано 2,3 тыс. заявок. На одно место претендовали шесть человек - абитуриенты из Кузбасса и других регионов России.

"То, что востребовано подобное учебное заведение - это правда. Но обычно такие высокие конкурсы бывают там, где учатся девочки, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь такого результата не ожидали", - приводит пресс-служба слова Машковской.

После окончания учебного заведения выпускник может поступать в любое высшее заведение России, включая гражданские институты и университеты.

Президент России Владимир Путин поручил Миниобороны создать в Кемерове Президентское кадетское училище в 2018 году. Здания и сооружения училища военные строители возвели по типовым проектам учебных заведений Минобороны России, которые до этого были реализованы в Севастополе, Петрозаводске, Перми, Мурманске, Туле.