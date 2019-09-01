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Четыре человека погибли в массовой аварии в Воронежской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли и двое пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Воронежской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По словам собеседника агентства, ДТП произошло в 19.30 в Павловском районе области на 688 км автодороги М-4 "Дон".

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "Маз", который от удара выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Citroen и Opel, сказал собеседник агентства.

"В результате ДТП четыре человека погибли: водитель автомобиля Nissan, а также водитель и два пассажира автомобиля Citroen. Кроме того, телесные повреждения различной степени тяжести получили несовершеннолетний пассажир Nissan и водитель автомобиля "Маз", они доставлены в медицинское учреждение", - сказал он.

Представитель пресс-службы отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Воронежская область М-4

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